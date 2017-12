Voorne-Putten en Rozenburg krijgen andere bussen

Het kleine ov-bedrijf EBS heeft de aanbesteding voor het busvervoer op Voorne-Putten en in Rozenburg gewonnen. Vanaf volgend jaar december rijdt het bedrijf tien jaar lang op het eiland.

Niet alleen EBS had een plan neergelegd, ook de huidige vervoerder Connexxion was in de race voor het openbaar vervoer op Voorne-Putten en in Rozenburg.

Volgens de Metropoolregio, dat de aanbesteding organiseerde, heeft EBS een 'compleet vervoeraanbod' neergelegd.

Groengas

De inwoners krijgen busvervoer dat vergelijkbaar is met de huidige situatie, met bussen die rijden op groengas. Om van deur tot deur te kunnen reizen, komt EBS met deelfietsen en TukTuk's.

Ook gaan zogeheten mobiliteitsambassadeurs inwoners met een beperking begeleiden bij hun reis met het openbaar vervoer.

Kleine vervoerder

EBS is een klein bedrijf dat op dit moment alleen met bussen in een gebied ten noordoosten van Amsterdam rijdt.

De busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg gaat over de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en dus Rozenburg.

De Metropoolregio draagt jaarlijks 7,5 miljoen euro bij aan het openbaar vervoer in dit gebied.