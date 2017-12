Kerstpakkettengekte PostNL: drukste dag ooit

Pakjes, pakjes en nog eens pakjes vliegen over de lopende band bij PostNL in de dagen voor kerst. Kaartjes worden minder verstuurd, maar pakjes daarentegen is big business.

In vergelijking met vorig jaar is sprake van een toename van dertig procent van het aantal verstuurde pakjes. En voor volgend jaar komt daar waarschijnlijk weer een procent of 25 bij.

"In deze periode draaien we ook nachtdiensten", zegt Theo Bevaart, procesbegeleider bij PostNL in Ridderkerk. Het is een hectiek van jewelste: "Internet is zeer rendabel", zo concludeert Bevaart.

Te laat

Met een toename van het aantal pakjes, neemt ook de kans toe dat pakketjes niet op tijd komen: "We verwerken het honderd procent, maar er zijn kleine problemen met het transport", geeft Bevaart toe.

Ik bezorg 266 pakketten in één dag Pakketbezorger PostNL

Het is dan ook een flinke klus als pakketbezorger. Erik Honders gaat deze donderdag naar Hellevoetsluis: "Ik ga 266 pakketten bezorgen in één dag. Jawel, gewoon rijden met die auto."

Leuke job

Honders vertelt ook dat hij de drukte heeft zien toenemen de afgelopen jaren. Maar hij blijft zijn werk leuk vinden: "De reacties zijn verschillend, vaak vrolijk. Maar ik kom ook met bekeuringen uit het buitenland langs, dan zijn mensen niet blij."

Bedreigingen bij 'vervelende' pakjes krijgt Honders niet: "Maar als dat zo is, dan geef ik de sleutel van de bus en zeg ik ga je gang. Het is toch niet van mij", verwijzend naar de pakketjes die hij moet bezorgen.

Ook het probleem van vertraging door files ziet Honders niet. "Ja jammer. Alles gaat door. Elk uur dat ik rijd, word ik betaald. Waarom moet ik me druk maken?", vertelt de ervaren pakketbezorger.

Drukste dag

Het is donderdag de drukste dag ooit bij het distributiecentrum in Ridderkerk. Er gaan in totaal bijna 62 duizend pakketjes over de lopende band de busjes in.