Vredesvlaggen met politieke boodschap in Rotterdam

Op de Boompjes in Rotterdam zijn tientallen vredesvlaggen opgehangen. Het gaat volgens de organisatie om een bijzondere serie Flags of Peace vanwege de komende kerstdagen.

De vlaggen maken deel uit van de Internationale Vlaggenparade, een groep van 229 vlaggenmasten tussen de Leuvehavenbrug en de Willemsbrug. De masten zijn uitgelicht, zodat de vlaggen ook in de avond en nacht duidelijk te zien zijn.

"Aan alle landen is gevraagd om voor hun land een vredesvlag te maken. We hebben er nu 35 hier opgehangen", zegt organisator Kees Vrijdag.

Erkenning landen

Een bijzonder exemplaar is die van de Verenigde Arabische Emiraten: "Het is een blauwe vlag met 196 witte bolletjes. Want die vonden dat alle landen vertegenwoordigd moesten zijn."

De vlag geeft een knipoog naar conflicten in dit deel van de wereld, bijvoorbeeld tussen Israël en de Palestijnen.

"Er zijn nog twee plekken over voor landen die ook als landen erkend moeten worden. Het is een heel symbolisch iets, zeker in het Arabisch gebied waar dat natuurlijk heel sterk speelt."

Extreem rechts

Ook uit delen van Europa, waar extreem rechts een belangrijke voet aan de grond heeft, komen bijzondere vlaggen.

"In Oostenrijk heeft iemand een inzending gedaan met ook een rondje in een blauw front, met daarin het gezicht van een jongetje van een jaar of tien. Die is geen kindsoldaat geworden, die is niet aangespoeld als bootvluchteling, maar die is in Oostenrijk opgenomen in een gezin. Dit symboliseert toch de hoop voor de toekomst in het gezicht van dit jongetje."

Ontwerper Wim Crouwel, bekend van de postzegels, maakte de Nederlandse vredesvlag.

"Het is ook weer een blauw front met een witte cirkel, die symboliseert de aarde die daarin wordt weerspiegeld", besluit Vrijdag.