Zwaar vuurwerk onderschept in postsorteercentrum Rotterdam Een onderschept pakket. Foto: politie

De politie heeft pakketten met illegaal vuurwerk onderschept in postsorteercentra in Rotterdam en Amsterdam. De kilo's zwaar vuurwerk waren besteld in Polen voor een adres in Sliedrecht.

De onderschepte Sliedrechtse pakketten hadden een gewicht van vier en dertien kilo. In de postpakketten zaten onder andere zogenoemde shells, cobra’s, diverse soorten nitraten en ander zwaar knal- en siervuurwerk. Twee mannen van 23 en 49 jaar zijn voor de bestelling gehoord door agenten. Ze staan binnenkort voor de rechter. Volgens de politie waren de gevolgen niet te overzien zijn geweest als een pakket in een busje van een postbesteller was afgegaan. Ook voor postsorteerders is het heel gevaarlijk.