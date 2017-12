Boete voor Rotterdamse zorginstelling Laurens

De Rotterdamse zorginstelling Laurens heeft enkele jaren geleden bepaalde zorg verkeerd gedeclareerd. Dat komt het bedrijf op een boete van 400 duizend euro van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te staan.

Het gaat om zorg voor Medisch Specialistische Verpleging Thuis. Dat is thuiszorg waarbij patiënten hulp krijgen van specialisten uit het ziekenhuis.

Het onjuist gedeclareerde bedrag is inmiddels terugbetaald, zegt Laurens over de fouten die het bedrijf maakte in 2013 en 2014.

De NZa was vorig jaar een onderzoek gestart na een melding over onjuiste declaraties.

Verbeteringen



Vanaf 2015 is de manier van declareren van deze zorg aangepast. Sindsdien komt het niet meer voor, laat Laurens weten.

De Rotterdamse zorginstelling had in 2015 en 2016 te maken met grote financiële verliezen en stond onder verscherpt toezicht. Inmiddels gaat het beter. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft haar vertrouwen ook uitgesproken.

Vanaf komend jaar start bij Laurens een nieuwe Raad van Bestuur als onderdeel van de verbeteringen.