Hulpdiensten rukken uit voor gijzeling

De politie in Rotterdam is donderdagmiddag uitgerukt vanwege een gijzeling in Rotterdam-'s-Gravenland. Een arts van de Xpert Clinic werd tegen haar zin vastgehouden. Kort voor 14:00 uur was de man bevrijd.

De arts werd vastgebonden door een gewapende man. Die had een vuurwapen bij zich en bedreigde de dokter. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is.

AT en politiebusjes

De Xpert Clinic staat aan de Jan Leentvaarlaan. Meerdere leden van het arrestatieteam lopen daar rond en de politie is met meerdere busjes ter plaatse. Ook lopen agenten rond met getrokken wapens, zegt een getuige die uitzicht heeft op de kliniek.

Het was lange tijd onduidelijk wat er precies aan de hand was. De politie en de brandweer werden rond 12:45 uur gealarmeerd over 'medisch personeel dat werd bedreigd'. Ze rukten daarop groots uit.

De hulpdiensten lieten een uur later weten dat de arts was bevrijd . De dader is nog niet gepakt, meldt de politie.

Bericht gaat verder onder tweet



Een medewerker van PPT Solutions, een bedrijf dat in dezelfde straat zit, vertelt: "Wij hebben gehoord dat het om een gijzeling zou gaan, een arts zou onder schot worden gehouden. Er zijn veertien AT'ers naar binnen gegaan."

Deken

"Iemand werd ook liggend naar buiten gedragen met een deken over zich heen", vertelt de medewerker. Het gaat om een kantoorpand van drie verdiepingen waar een kliniek in zit.

"Een aantal collega's van mij was naar buiten gelopen voor een rookpauze en zij werden direct weer naar binnen gestuurd", vertelt hij over de situatie.

"De agenten reageerden in eerste instantie heel erg paniekerig, maar het lijkt inmiddels een beetje gesust", vertelt de medewerker van PPT Solutions tegen RTV Rijnmond.

Huilende mensen

Een andere ooggetuige zag naar eigen zeggen onderhandelaars arriveren en mensen met kogelvrije vesten: "Ik fietste er toevallig langs op weg van school naar huis. Ik zag mensen uit het gebouw komen. Ze waren aan het huilen."