Liveblog teruglezen: Uitspraak in zaak dubbele kerstmoord Hellevoetsluis Foto: MediaTV

De Rotterdamse rechtbank deed donderdag uitspraak in de dubbele moordzaak in Hellevoetsluis, vorig jaar op Tweede Kerstdag. Verslaggever Thijs Blom was live aanwezig:

De slachtoffers, een 22-jarige Rotterdammer en zijn 29-jarige oom uit Hellevoetsluis waren toen op bezoek in een huis aan de Branding. Ze zouden naar buiten zijn gelokt, waarna ze op straat onder vuur werden genomen. Tegen drie mannen waren celstraffen tot 28 jaar geëist.