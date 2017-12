Tbs voor moord op hulpverleenster Pameijer

De rechter heeft tbs opgelegd voor de moord op een medewerkster van Pameijer in Hellevoetsluis. De 27-jarige Jessica werd in april van dit jaar doodgestoken.

De rechter gaat uit van moord omdat Danny van H. Jessica bewust naar een afgelegen plek aan de Fazantenlaan had gelokt.

De 29-jarige verdachte had last van waandenkbeelden. Hij dacht dat de AIVD achter hem aanzat en dat het slachtoffer daar werkte. "Met haar dood wilde hij een statement afgeven en een onderzoek uitlokken naar de AIVD", aldus de rechter

Bruut

Volgens de rechter is de man volledig ontoerekeningsvatbaar en kan hij daarom geen celstraf krijgen. "Hij heeft haar op een afschuwwekkende, brute wijze van het leven beroofd."

De rechter benadrukte dat Jessica de persoonlijk begeleider was van Danny van H. "Ze had een groot hart en deed extra haar best voor hem. Dit maakt het onbegrip over de moord en daarmee het verdriet voor de nabestaanden des te groter."

Onverwacht

De moeder van Jessica zei twee weken geleden ook dat de moord juist zo onverwacht kwam, omdat zij zich voor 100% voor hem inzette.

Ook bij Pameijer heeft de moord een grote impact gehad. Woordvoerder Christiaan Merkuur:"Dat een collega is vermoord, gaf een gigantische schok. We leven ook enorm mee met de familie. Zij zullen haar straks tijdens de kerstmaaltijd moeten missen. We hebben de familie ook ondersteund. Nu is tbs opgelegd. Je krijgt Jessica er niet mee terug, maar het voelt wel rechtvaardig."

Het volledige vonnis is hier te lezen.