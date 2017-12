Bedreigde arts Rotterdamse kliniek bevrijd, dader nog spoorloos

In een medische kliniek aan de Jan Leentvaartlaan is donderdagmiddag een tijdje een arts in gijzeling genomen. De vrouw werd om onduidelijke redenen bedreigd door een man met een vuurwapen. Even voor 14:00 uur werd de gijzeling beëindigd.

Het speelde zich af in de Xpert Clinic, die gespecialiseerd is in hand- en polszorg. Bij het incident raakte niemand gewond. De arts die gegijzeld is wel naar een ziekenhuis gebracht. Ze is erg geschrokken, maar mankeert verder niks.

De politie heeft iedereen uit het pand gehaald. Alle mensen die binnen waren, werden opgevangen in een gebouw naast de kliniek.

De kliniek is door agenten en leden van een arrestatieteam ontruimd. De verdachte is niet aangetroffen. Hoe hij kon ontkomen, is onduidelijk. Ook is volgens de politie nog onbekend wie hij is.

De Xpert Clinic zit in hetzelfde pand als de Velthuis Kliniek voor plastische chirurgie en het bedrijf 'Helder', dat gespecialiseerd is in spataderen. Vanwege de gijzeling zijn alledrie de klinieken donderdag gesloten. Ook vrijdag blijven de deuren nog dicht.