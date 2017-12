Deel dit artikel:











Nieuwe terminal voor Rotterdam The Hague Airport

Na de aankomsthal en de platformen is nu de vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport toe aan een grondige opknapbeurt. Na de verbouwing moet de hal berekend zijn op het huidige aantal passagiers van 1,8 miljoen per jaar.

Volgens het vliegveld bij Rotterdam worden drie belangrijke knelpunten in de huidige terminal aangepakt. Allereerst wordt de capaciteit bij de beveiliging vergroot. Ook wordt ruimbagage van vertrekkende passagiers beter verwerkt. Daarnaast wordt de ruimte achter de veiligheidscontroles bij de gates verbouwd. Oude bagagehal

De huidige bagagehal dateert uit de jaren zeventig. "Die werd te klein", zegt Christien Nowee van Rotterdam The Hague Airport. Er is al een nieuwe gebouwd en op de plek van de oude bagagehal komt straks de security check, de plek waar je door de 'poortjes' gaat. De vertrekhal wordt met 10 meter uitgebreid. Volgens Nowee hebben reizigers daar vrijwel geen last van, omdat ze met behulp van een 'doorloop' langs het bouwgebied worden geleid. Aantal passagiers

De huidige terminal is berekend op een capaciteit van 800 duizend passagiers. Daar zijn door de jaren heen telkens stukjes aangebouwd om te kunnen blijven voldoen aan de groei. Rotterdam The Hague Airport verwerkt inmiddels 1,8 miljoen reizigers per jaar en dus is een grootschalige verbouwing op zijn plaats. De luchthaven kijkt echter nog niet vooruit: "De verbouwingen passen bij het huidige aantal passagiers en zijn dus niet alvast berekend op eventuele verdere uitbreiding", benadrukt Nowee. Duurzaam

In het ontwerp van de nieuwe terminal is rekening gehouden met duurzaamheid. Het dak krijgt een laag mos, wat goed is voor de isolatie. Ook wordt meer rekening gehouden met licht en een warme uitstraling. De verbouwing van de vertrekhal begint in januari en moet ongeveer een jaar gaan duren.