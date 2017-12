Malafide verhuurbemiddelaar uit Rotterdam opgepakt

De politie heeft een Rotterdammer opgepakt omdat hij als bemiddelaar van huurpanden gewerkt zou hebben. In enkele panden die door de man werden verhuurd, zijn harddrugs, geld, hennepkwekerijen en vuurwapens gevonden.

Na een onderzoek met de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, werd de Rotterdammer maandagochtend opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen. De 41-jarige verdachte was al een tijdje in beeld.

De opsporingsdiensten onderzochten meerdere panden die de man in beheer had. Ze controleerden op misstanden en strafbare feiten en stuitten onlangs op 152 duizend euro cash geld en vijf kilo cocaïne in een pand aan de Jan Pettersonstraat.