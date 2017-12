18 jaar cel voor dubbele 'kerstmoord' Hellevoetsluis

De rechter in Rotterdam heeft donderdagmiddag tot achttien jaar cel opgelegd voor de dodelijke schietpartij op Tweede Kerstdag in Hellevoetsluis. Vijf mannen werden toen beschoten, onder wie een 22-jarige man en zijn 29-jarige oom om het leven kwamen.

Drie mannen stonden voor de schietpartij terecht. Hoofdverdachte Fatlison P. kreeg achttien jaar cel voor doodslag. Tegen hem was 28 jaar geëist.

Eerder berichtte RTV Rijnmond al dat P. bekend heeft een vuurwapen te hebben gebruikt. Hij zou zijn belaagd door familie van de slachtoffers. Hij zei toen niet gericht geschoten te hebben, de rechtbank oordeelde dat Fatison P. wel gericht geschoten heeft op vijf mensen.

Alason G. werd vrijgesproken van de moorden wegens gebrek aan bewijs. Hij moet wel een week de cel in voor bedreiging.

De derde verdachte die terecht stond in deze zaak was de chauffeur. Ook hij is vrijgesproken, er kon niet bewezen worden dat hij aanwezig was.