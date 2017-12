Deel dit artikel:











Voorbeschouwing Feyenoord - Heracles live op TV Rijnmond Frank Stout neemt de presentatie op zich.

Als Feyenoord ook na de winterstop ergens voor wil spelen, dan moet het donderdagavond in de achtste finale van de KNVB Beker winnen van Heracles Almelo. Om 20:45 uur zal er in De Kuip worden afgetrapt en uiteraard blikken we daar bij TV Rijnmond weer live op vooruit.

Vanaf 19:00 uur staat Frank Stout voor het Maasgebouw bij De Kuip om de verwachtingen te peilen van bekende en onbekende supporters. Ook zal je tijdens deze uitzending op de hoogte worden gebracht van de opstelling, zodat je als eerste weet wie trainer Giovanni van Bronckhorst het veld in zal sturen. De uitzending duurt tot 20:00 uur, zodat je daarna de televisie uit kan zetten en live naar het radioverslag van Dennis en Sinclair kan luisteren. Volg de uitzending dus vanaf 19:00 uur live op TV Rijnmond en via onze Facebookpagina .