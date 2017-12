Van der Gaag over opstelling: 'Geen grote veranderingen'

Mitchell van der Gaag is niet van plan om zijn elftal tegen FC Twente op veel plekken te wijzigen. De trainer van Excelsior is niet een trainer die uitgaat van het principe 'never change een winning team'. ''Er zullen geen grote veranderingen plaatsvinden'', aldus Van der Gaag.

Wat wel zeker is, is dat aanvoerder Ryan Koolwijk zijn plek op het middenveld gewoon weer in zal nemen. Hij was tegen FC Groningen (2-0 winst) nog geschorst. Khalid Karami, Desevio Payne, Shane O'Neill en de zondag nog in de basis debuterende Dogucan Haspolat ontbraken wegens een blessure op de training van donderdag. De 17-jarige middenvelder heeft last van zijn schouder, maar kan vrijdag naar alle waarschijnlijkheid weer aansluiten.

Luigi Bruins was er wel bij. Hij trainde deze week apart van de groep, maar sloot donderdag weer aan. Excelsior bekijkt later deze week of Bruins bij de selectie kan aansluiten.

Van der Gaag zag FC Twente woensdagavond ten koste van Ajax verder bekeren. De club uit Enschede hadden daar wel een verlenging en strafschoppen voor nodig. Niet per se een voordeel, meent Van der Gaag. ''Het werkt twee kanten op. Op fysiek vermogen zal het aardig wat gekost hebben, maar aan der andere kant krijg je mentaal een enorme boost, dus dan zou je de vermoeidheid wel eens kunnen vergeten.''