YANNICK: een prachtige persoonlijke documentaire over chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest: Yannick Nézet-Séquin. Een jaar lang volgde regisseur Christiaan van Schermbeek de bevlogen jonge Canadeze dirigent.

YANNICK is een productie van Stichting MOOIS MEDIA in opdracht van RTV Rijnmond en is tot stand gekomen met financiële steun van het Mediafonds. Maandag 25 december vanaf 17.00 uur , ieder uur herhaald, op TV Rijnmond.