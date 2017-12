Deel dit artikel:











Vele gezichten van de Zevenhuizerplas Skyline foto Robert Hughan foto Robert Hughan De Snoek foto Robert Hughan Zevenhuizerplas foto Robert Hughan Onder water foto Hans Kortman

Een documentaire van regisseurs Robert Hughan en Arthur Scheijde over het ontstane natuurschoon in een kunstmatige recreatieplas: de Zevenhuizerplas. Een jaar lang zien we de schoonheid van de plas door de ogen van de snoek, maar we zien ook prachtige beelden vanuit de lucht, het land, tussen de rietkragen, boven en onder de waterspiegel.

Vele gezichten van de Zevenhuizerplas is een productie van Goofy Aqua Video en ThuurArt ASC. De documentaire is mede mogelijk gemaakt door Zuidplas, Gewoon Grenzeloos, HSV Groot Rotterdam, GHV Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en Recreatieschap Rottemeren. https://www.velegezichtenvandezevenhuizerplas.nl/