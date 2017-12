Rotterdamse serieoplichter moet een jaar de cel in

De Rotterdamse serieoplichter Cees D. moet een jaar de cel in. Daarna moet hij twee jaar behandeling volgen. Justitie had ook een jaar celstraf geëist.

De man had zijn eigen buren aan de Middenhage in Rotterdam-IJsselmonde opgelicht. De 39-jarige D. zou tuinen opknappen, maar deed niets nadat hij was betaald. Ook bood hij witgoedapparaten aan, zonder het te leveren. Ook had hij de leverancier van tuintegels opgelicht.

Donderdag kreeg Cees D. niet alleen een jaar cel (anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk), hij werd ook geconfronteerd met oude zaken. Zo moet hij een voorwaardelijke straf van twee maanden cel uit 2013 alsnog uitzitten.

Opgeteld

Verder is hij in 2016 voorwaardelijk vrijgelaten en toch weer de fout ingegaan. Dat betekent dat Cees D. zijn volledige celstraf alsnog moet uitzitten. Alles bij elkaar opgeteld heeft hij donderdag in totaal 22 maanden cel gekregen.

Uit het vonnis: "De rechter rekent het de verdachte zwaar aan dat hij meermalen is veroordeeld voor soortgelijke feiten. Direct na zijn vrijlating uit een eerder opgelegde straf maakte hij zich schuldig aan de oplichting van een grote groep mensen."

Stoornis

Volgens de rechter is bij de Rotterdammer sprake van "een ziekelijke stoornis van de geestesvermogens."

Cees D. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Vanuit de gevangenis laat hij telefonisch weten beslist in hoger beroep te gaan. Met name de oplegging van de oude straffen vindt hij onacceptabel.

Het vonnis is hier terug te lezen.