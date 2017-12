Vluchtauto liquidatie Beverwaard mogelijk gevonden

De politie heeft een auto gevonden die mogelijk woensdag is gebruikt bij de vermoedelijke liquidatie in de Beverwaard. Bij de schietpartij aan de Rhijnauwensingel kwamen twee mensen om het leven. Het gaat om twee Rotterdammers van 25 en 26 jaar oud.

De auto is uitgebrand teruggevonden op de Kruisweg in Ridderkerk. Het voertuig, een donkere Audi, blijkt eerder te zijn gestolen aan de Cordell Hullplaats in Rotterdam-Ommoord. De politie sluit niet uit dat het gaat om de vluchtauto van de daders, maar kan dat niet met zekerheid zeggen.

Vlak na de schietpartij werd door een getuige een kenteken opgeschreven van de vermoedelijke vluchtauto. Uit onderzoek van de politie bleek dat die kentekenplaten eerder zijn gestolen aan de Heemraadssingel in Rotterdam.

De slachttoffers zaten zelf ook in een auto, een witte Seat Leon. Die werd doorzeefd met kogels. Ook sloegen er kogels in bij een nabijgelegen huis.

Eigenaren van camera's gezocht



Over het motief van de schietpartij is niets bekend. Van de dader of daders ontbreekt ieder spoor. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen.

Mensen uit de omgeving van de Rhijnauwensingel die camera's hebben hangen, wordt verzocht contact op te nemen. De politie wil graag de beelden bekijken. Datzelfde geldt voor mensen rond de Kruisweg in Ridderkerk (waar de auto uitbrandde) en de Cordell Hullplaats (waar de auto werd gestolen).

Of er inmiddels veel tips zijn binnengekomen over de vermoedelijke liquidatie kon een politiewoordvoerder donderdagmiddag niet zeggen.