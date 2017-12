Deel dit artikel:











Wat te doen met de feestdagen? Rijnmond Nu weet raad! Kerstmarkt in Dordrecht.

Met de feestdagen voor de deur dacht het team van Rijnmond Nu : laten we jou op een presenteerblaadje de leukste activiteiten of interessante activiteiten in de regio opdienen.

Geschreven door Ruud de Boer

Wat kun je allemaal ondernemen tussen de uitbuik-maaltijden en gillende keukenmeiden dóór? Of daarna? Laat je inspireren door de gasten die Ruud de Boer ontvangt! En heb je zélf tips voor een leuke dag- of avondbesteding? Schroom niet! Bel: 010 - 436 44 36 of schrijf: Nu@Rijnmond.nl of #RijnmondNu