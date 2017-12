Oud-NS-topman Timo Huges gaat vrijuit in fraudezaak

Voormalig NS-topman Timo Huges is donderdagmiddag vrijgesproken van fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.

Huges moest vanwege de affaire opstappen bij de NS. Ook moest hij zijn functie neerleggen als commissaris bij het Havenbedrijf Rotterdam.

De rechtbank concludeerde dat er geen sprake is geweest van omkoping en valsheid in geschrifte.

Volgens justitie zou oud-Veolia-directeur René de Beer een baan zijn aangeboden bij NS-dochter Qbuzz in ruil voor geheime bedrijfsinformatie. Volgens de rechter was er geen sprake van valsheid in geschrifte, omdat De Beer daar ook écht werkte.