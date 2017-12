Schaatsen in Chris Natuurlijk van 23 december

Jet Manrho over schaatsen, Wout Berger over Giflandschap Revisited, Hubert van Belois over boeken en Ron Bernhard over de Europese steur





Waar is Jet

Waar is Jet

Jet Manrho houdt van schaatsen. Maar waar? In de nieuwe rubriekvertelt ze over mooie plekken die iets te maken hebben met de sfeer van het seizoen.

Zeldzamer dan de reuzenpanda

De Europese steur is zeldzamer dan de reuzenpanda. In het Oceaneum van Diergaarde Blijdorp spreekt Chris Natuurlijk met aquarist Ron Bernhard over de steur en andere trekvissen , de steurententoonstelling en het steurenproject waarbij steuren zijn uitgezet in de Nederlandse rivieren.

Wout Berger - Giflandschap Revisited

25 jaar later fotografeert Wout Berger dezelfde vervuilde en schijnbare idyllische landschappen. Hoe zien deze -inmiddels gesaneerde - gronden er nu uit? Te horen in Chris Natuurlijk, te zien in het Nederlands Fotomuseum in de tentoonstelling Giflandschap Revisited

Einde van het jaar, dus lijstjes

Het is het einde van het jaar en ook Hubert van Belois komt met een lijstje van zijn favoriete boeken van 2017. En op de valreep geeft hij ook wat boekentips voor onder de kerstboom. Hier lees je meer.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.