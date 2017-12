Taaie kerst dreigt: oud brood door staking bakkers

Vakbond FNV zegt dat grote bakkerijen, die leveren aan supermarkten, de afgelopen dagen meer productie hebben gedraaid, om de staking van de bakkerijen van vrijdag op te vangen. Op meerdere plekken wordt vrijdag gestaakt. Zo ligt het werk bij de filialen van Bakkersland in Rotterdam en Ridderkerk stil.

Bakkerijen hebben de laatste paar dagen de productie verhoogd, om te voorkomen dat mensen met kerst zonder brood komen te zitten. Vakbond FNV zegt dat de bakkerijen "beter hun energie kunnen steken in betere afspraken voor de medewerkers".

Vorige week legden de bakkers voor het eerst in Nederland het werk stil, meldde de vakbond. Ze zijn het niet eens met een cao-akkoord dat het CNV heeft gesloten. Ze willen meer loon dan de stijging van 3,75 procent die is afgesproken.

Vrijdag komen de stakers bij elkaar in Nieuwegein. In dat gesprek gaat men overleggen of ze eventueel langer dan 24 uur het werk neerleggen. Als dat gebeurt, dan kan dat niet zonder gevolgen zijn geeft de vakbond aan.