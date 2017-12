Feyenoord schakelt Heracles Almelo uit

Feyenoord heeft donderdag de kwartfinales van het KNVB Bekertoernooi bereikt. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst won in De Kuip met 3-1 van Heracles Almelo.

De thuisploeg schoot uit de startblokken en na iets meer dan een kwartier stond voor Feyenoord al een 2-0 voorsprong op het scorebord. In de zesde minuut wist Steven Berghuis te profiteren van geklungel in de Almelose verdediging en in de zestiende minuut knikte Sven van Beek de 2-0 binnen.

Uit het niets

Een nieuwe monsterscore leek waarschijnlijk, maar uit het niets viel toch de 2-1. Brahim Darri zette voor en met een volley schoot Tim Breukers Heracles terug in de wedstrijd.

Daarna leek Feyenoord wat van slag. De Rotterdammers kregen minder kansen en de bezoekers begonnen zichtbaar te geloven in een resultaat. Feyenoord wist desondanks zijn voorsprong vast te houden.

Feyenoord begint opnieuw sterk

In de tweede helft begon de thuisploeg wederom bijzonder sterk. De eerste twintig minuten kreeg Feyenoord kans na kans, maar onder meer Bart Nieuwkoop en Sven van Beek wisten het net niet te vinden.

Toen leek Heracles wederom sterker te worden, maar het was juist Feyenoord dat in de slotminuten de wedstrijd besliste. Jean-Paul Boëtius ging neer na een tackle van Sebastian Jakubiak. Scheidsrechter Bas Nijhuis vond het in eerste instantie niets, maar na inmenging van videoref Björn Kuipers werd de strafschop toch gegeven. Berghuis kon daardoor vanaf elf meter zijn tweede maken: 3-1.