Rotterdam gaat mensen met schulden helpen

Rotterdammers die in de schulden zitten krijgen meer hulp van de gemeente. Er wordt niet alleen gekeken naar hoeveel ze nog moeten betalen aan de gemeente, maar ook naar hoe ze in de problemen zijn gekomen en wat daar aan te doen is.

Bij de gemeente kun je bijvoorbeeld schulden opbouwen als je de rioolheffing niet betaalt, of wanneer er iets mis is gegaan met een uitkering. Wanneer je een betalingsachterstand bij de gemeente hebt, kunnen de schulden aardig oplopen en kan er ook nog rente bovenop komen. Sommige mensen komen daardoor flink in de problemen.

"Ja heel herkenbaar", zegt de 43-jarige Stathie. "Mijn schulden zijn gestapeld door boetes, rentes, aanmaningskosten, en soms ook vonniskosten." Hij kampt met een schuld van 90.000 euro, nadat hij gedwongen zijn huis moest verkopen omdat hij zijn baan was kwijtgeraakt.

De gemeente Rotterdam wil graag het geld binnenhalen waar ze recht op heeft, maar wil mensen voortaan wel hulp bieden bij het oplossen van hun problemen die tot de financiële ellende hebben geleid. Dat noemen ze 'sociaal incasseren.' Het idee daarachter is afkomstig van de ChristenUnie/SGP.

Raadslid Setkin Sies: "Er wordt meer gekeken naar de totale schuldenproblematiek en niet meer alleen hoe de rekening binnen te krijgen. Vaak liggen er meer problemen achter. De gemeente gaat doorvragen of er meer schulden zijn en of er sprake is van hulpverlening. Zo wordt er een verbinding gemaakt tussen het geld binnenkrijgen en schulden oplossen."

Rente op rente

Uit onderzoek blijkt dat mensen alleen maar dieper in de schulden raken, wanneer je alleen kijkt naar hoe ze het geld kunnen terugbetalen. "Rente op rente, boete op boete, dat nekt je", zegt de 64-jarige Christina. "Op een gegeven moment open je de post niet meer. Dan denk je: zoek het maar lekker uit. Ook al weet je dat dat niet goed is."

Inmiddels heeft Christina een schone lei en zijn haar schulden van 25.000 euro afgelost. "De bedragen zijn schofterig", zegt ze. Haar schulden werden steeds erger door betalingsachterstanden met huur, stroom, ziektekostenverzekering en rioolheffing. "Je loopt tegen zoveel dichte deuren en zoveel onbegrip aan."

Deurwaarderskantoor Van Es is al overgestapt op 'sociaal incasseren'. Sander Boon: "Die andere manier is regelmatig contact houden met de huishoudens die in de schulden zitten en achterhalen hoe de schulden zijn ontstaan. Wij signaleren die problemen en verbinden mensen door met de juist instanties om geholpen te worden."

Maar dat is volgens de medewerker van het deurwaarderskantoor nog niet genoeg: "Er moet meer gebeuren dan oog hebben voor de achterliggende problematiek. Het bureaucratische systeem van schuldhulpverlening moet veel toegankelijker en eenvoudiger worden."

CU/SGP-raadslid Setkin Sies ziet ook dat er nog meer moet gebeuren: "Ik ken mensen met schulden die vertienvoudigd worden door incassokosten. En met deze maatregel is het probleem niet in één keer opgelost. De hele schulddienstverlening moet verbeterd worden en dit is één schakeltje in het proces."

Niet alleen Christina liep tegen dichte deuren aan. De 43-jarige Stathie herkent haar verhaal als geen ander. "Er was niemand die mij echt advies kon geven. Ik kamp al sinds 2011 met financiële problemen en sinds april van dit jaar sta ik onder bewindvoering. Als dit jaren eerder was gebeurd, waren de problemen veel milder geweest. Nu zit ik met een schuld van 90.000 euro en woon ik op mijn kleine kamertje bij mijn vader. Net als toen ik 18 was."

Stathie is nog lang niet van zijn schulden af, maar ziet wel voor het eerst weer licht aan het einde van de tunnel. "De bewindvoering geeft me eindelijk rust en de hoop dat dit ooit opgelost gaat worden."

