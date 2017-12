Eigenaar gesloten Club BLU: ik werd afgeperst

Dubbel gestraft. Zo voelt de eigenaar van Club BLU in Rotterdam zich nu hij zijn zaak twee weken gedwongen dicht moet houden. Achter de geweldsgolf, die de club afgelopen dagen teistert, blijkt wekenlange chantage schuil te gaan.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb sloot Club BLU aan de Prins Alexanderlaan woensdag per direct, nadat in de nacht van dinsdag op woensdag was geschoten voor de deur. Criminelen openden het vuur op de club met een automatisch vuurwapen.

De schietpartij staat niet op zichzelf, zegt de politie. Vorige week vond de eigenaar van de club een handgranaat op de parkeerplaats, werd een vuurwerkbom tegen het pand gegooid en werd met graffiti de woorden 'oorlog' en 'war' op de deur gespoten.

Chantage



Het is allemaal het gevolg van afpersing, vertelt de eigenaar van Club BLU donderdag aan RTV Rijnmond. "Criminelen wilden geld hebben. Anders zouden ze ervoor zorgen dat m'n zaak twee weken dicht zou moeten." De eigenaar wil niet met naam en toenaam in de publiciteit.

De chantage begon een maand geleden, zegt hij "Je hebt als ondernemer wel vaker mensen die dreigen om je zaak dicht te laten gooien, maar dat zijn dan dronken mensen", zegt de eigenaar.

Dat het dit keer menens is, blijkt uit het geweld waar Club BLU mee te maken heeft gekregen. De eigenaar heeft direct aangifte gedaan en weigerde te betalen. "Daarna begonnen de incidenten", aldus Tease, die naast de eigenaar het woord doet over Club BLU.

Toegeven



Nu de eigenaar niet alleen wordt afgeperst, maar ook zijn zaak twee weken moet sluiten, voelt hij zich dubbel gestraft. "Voor ons is het onrechtvaardig", zegt Tease. "De politie kon inspringen. Wij hadden verwacht dat ze ons zouden helpen, maar wat doet de burgemeester? Die sluit de club. Het voelt nu alsof hij toegeeft aan de afpersers."

Een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb laat weten dat de gemeente op de hoogte is dat de eigenaar van Club BLU aangeeft dat hij het slachtoffer is van afpersing. Dat de club per direct gesloten is, staat los van de reden waarom geweld is gebruikt, zegt hij.

"Een handgranaat en schieten met een automatisch wapen levert gevaar op voor de openbare orde en de bezoekers. Daarom heeft de burgemeester besloten tot een spoedsluiting. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de gemeente het in zijn algemeenheid altijd opneemt voor slachtoffers van afpersing. Dat nemen we mee in het gesprek met de exploitant."







De gemeente gaat vrijdag om 11:00 uur met de eigenaar van Club BLU in gesprek. "Dat is gebruikelijk bij een spoedsluiting", meldt de woordvoerder.

Tease noemt het sluiten van Club BLU struisvogelpolitiek. "De crimineel gaat niet weg. Die gaat ergens anders zijn geld alsnog proberen te verdienen. Wij willen dat 'ie zo snel mogelijk wordt opgepakt."

Wat er ook gebeurt, de eigenaar is niet van plan zich te laten kisten. "We geven hier niet aan toe en laten ons niet bang maken. Ik ga nog liever failliet doordat ik beveiligingskosten moet betalen dan dat ik één cent betaal."