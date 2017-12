Rond de duizend bewoners Drechtsteden krijgt gratis bloedtest

Ruim 900 mensen krijgen een bloedtest vanwege een gevaarlijke stof van Dupont. Dat heeft de gemeente Dordrecht, waar de chemische fabriek staat, donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om een aantal inwoners van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht die zich zorgen maken om hun gezondheid. Zij wonen of woonden in de buurt van de fabriek , die zonder dat zij dat wisten jarenlang de omstreden stof PFOA uitstootte. Het bedrijf DuPont heet tegenwoordig Chemours.

De gemeente Dordrecht geeft aan dat er 1538 aanvragen zijn binnengekomen voor de gratis PFOA bloedtest, waarvan er 941 zijn toegewezen, 476 afgewezen en 121 nog in behandeling zijn. Met de test kan vastgesteld worden hoe hoog de waarde van PFOA is in het bloed. De test is puur bedoeld om de waarde te meten, maar heeft verder geen acties tot gevolg.

Tot woensdag konden mensen zich aanmelden. De Rijksoverheid vergoedt de testen voor mensen die tussen 1 januari 1970 en 31 december 2012 minimaal één jaar in het gebied rondom de fabriek hebben gewoond, niet uitgenodigd waren voor de steekproef van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), niet deelgenomen hebben aan de eerdere vergoedingsregeling van de gemeente Sliedrecht en geen bloedtest laten uitvoeren via hun werkgever.