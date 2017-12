Deel dit artikel:











Forward Lease Rotterdam onderuit in beker Forward Lease Rotterdam

Forward Lease Rotterdam is uitgeschakeld in de NBB Beker. De Rotterdammers moesten hun meerdere erkennen in Zorg en Zekerheid Leiden, dat met 101-87 won.

Vooral in het begin van het tweede kwart kon ZZ Leiden zijn voorsprong goed uitbouwen tegen de ploeg van Armand Salomon. De Rotterdammers konden daarna voorkomen dat de schade groter werd, maar de overwinning van de thuisploeg kwam eigenlijk niet meer in gevaar.