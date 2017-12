Vader omgekomen bij liquidatie: kerstviering school afgelast

Na de dodelijke schietpartij woensdag in de Beverwaard zijn de kerstviering en het kerstdiner op basisschool De Parel afgelast. Één van de doden is vader van een meisje uit groep 3 op de school. Ondertussen zit de schrik er bij buurtbewoners goed in.

"Wij vinden dit enorm verdrietig voor iedereen (kinderen, ouders en alle juffen en meesters) en hebben gekeken met elkaar hoe we er toch een goed vervolg aan kunnen geven", schrijft de school op haar website. De viering op donderdag is niet doorgegaan, maar vrijdag zijn er wel activiteiten op de school. Ouders zijn donderdag op de school aan de Molecatensingel bijeengekomen om met elkaar te praten over wat er is gebeurd.

In de buurt is de vermoedelijke liquidatie sowieso het gesprek van de dag. "Hier is het altijd een zooitje", zegt een buurtbewoner. "Het is gewoon een afrekening geweest, iets met drugs ofzo."

Op straat gevraagd, maakt de aanwezigheid van kinderen tijdens de aanslag het nodige los. "Wij kwamen net aangelopen na een kerstfeest. We hoorden de knallen en wisten dat mis was", zegt een bewoonster. "Je moet er toch niet aan denken dat er kinderen geraakt waren. Ik loop nu toch minder prettig rond."

"Het komt steeds dichterbij", zegt een andere buurtbewoner. "Eerst was het geweld aan de andere kant van de Beverwaard. Nu begint het ook hier. Dat vind ik een enge gedachte."

Een mannelijke buurtbewoner vult aan: "We horen een snel peng-peng-peng. Typisch het geluid van een Kalasjnikov."

De politie denkt dat het gaat om een liquidatie. Twee mannen kwamen om het leven bij de schietpartij aan de Rhijnauwensingel. Het gaat om Rotterdammers van 25 en 26 jaar oud. Donderdag maakte de politie bekend dat de vermoedelijke vluchtauto van de dader of daders is teruggevonden in Ridderkerk .

Van hen ontbreekt ieder spoor. Over het motief van de schietpartij kon de politie donderdag tegenover RTV Rijnmond ook nog niks zeggen.