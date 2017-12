Rotterdamse wijk bestrijdt wateroverlast met letters

Het Zomerhofkwartier in Rotterdam-Noord heeft een nieuw middel tegen wateroverlast bij zware regenbuien: vier waterbassins verborgen in grote houten letters ZOHO. De letters verwijzen naar de naam van het gebied.

In Rotterdam-Noord is zeker in de zomer veel wateroverlast. Als het hard regent, staan straten blank en lopen souterrains vol. Ondernemer Bas Sala bedacht de letters om de misère tegen te gaan.

Sala: "We vangen het water op van de Hofbogen. Via een regenpijp gaat het onder de grond en wordt het vervolgens de letters in gestuwd en zie je het regenen in de letters."

In de bassins zit een elektrisch systeem dat via het internet kijkt of er veel regen wordt verwacht. "Als we zien dat die buien hierheen komen en dat dat overlast gaat geven, zorgen we ervoor dat er kleppen opengaan. Het water stroomt dan uit de bassins in het plantsoen."

Zwarte diamant

In het plantsoen kan het water 24 uur blijven staan voordat het wegzakt in de grond. In de bassins van de letters is dan weer ruimte voor nieuw regenwater en wordt het riool ontzien. Het water in de bassins kan bij droogte gebruikt worden voor de planten in het plantsoen

De ontwerper heeft dit soort wateropvangplekken ook in Schiedam en Amsterdam neergezet. Daar zijn het geen letters, maar andere vormen. In een gezamenlijke binnentuin in Rotterdam-West is de opvang gemaakt in de vorm van een zwarte diamant.