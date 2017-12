Agente die hoofddoek wil dragen had "nee" verwacht

Groot was de vreugde bij de Rotterdamse politiemedewerker Sarah Izat toen ze precies een maand geleden gelijk kreeg van het College voor de Rechten van de Mens. Dat vindt dat zij als politiemedewerker een hoofddoek mag dragen tijdens het werk. Maar de korpsleiding en minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) leggen dat advies naast zich neer. Zij houden vast aan de neutrale uitstraling van agenten. Geen hoofddoek dus. Toch zag Izat dat wel aankomen, vertelt zij aan RTV Rijnmond.

"Ik was niet teleurgesteld, ik had er zelfs wel op gerekend. Ik had mij voorbereid op een nee", zegt ze. "Gaandeweg kwam ik er zelf ook al achter dat een herziening van de gedragscode op dit moment, in dit milieu, wellicht nog een te grote ambitie is."

De Rotterdamse (26) had woensdag al een gesprek met eerste hoofdcommissaris Erik Akerboom, met ook de Rotterdamse korpschef Frank Paauw erbij. Ze hoefde hun standpunt niet uit de media te vernemen, daar is ze blij mee.

"Ik wil wel mijn waardering uitspreken over hoe de politie dat heeft aangepakt. Ik ben woensdag ook al gebeld door mijn teamchef. Ze hebben het serieus opgepakt."

Toch is haar strijd niet voor niets geweest, bezweert Izat. "Absoluut niet. Echt, absoluut niet", zegt ze strijdvaardig, maar met een lach. "Mijn grootste doel is geweest mijn stem te laten horen. Ik hoop dat mensen nu inzien dat moslima's geen onderdrukte wezens zijn, maar vrije, geëmancipeerde vrouwen. Vrouwen die nee durven te zeggen. Daar hebben mensen blijkbaar een beetje moeite mee."

Moslima's op de kaart zetten

Volgens haar komt het ook omdat moslima's niet vaak in de media verschijnen, of soms niet voor zichzelf durven op te komen. "Ik wil laten zien dat daar óók een verandering in zit, dat er ontwikkeling op gang is gekomen. Ik wil de moslima zowel binnen als buiten onze organisatie op de kaart zetten."

Toch baalt ze natuurlijk ook wel een beetje. Maar: "Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens is misschien niet bindend, maar wel gezaghebbend. Dat geeft toch een beetje hoop."

De vrouw werkt sinds 2013 bij de service-afdeling van de politie waar ze aangiften opneemt. Dat werk doet ze in haar eigen kleding. Voor de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar die de vrouw wil volgen, moet ze wel een uniform aan.

Maar waarom vindt ze het zo belangrijk dat zij, en andere moslima's, een hoofddoek mogen dragen tijdens het politiewerk? "Die hoofddoek staat symbool voor vrijheid. Ik draag niet alleen een hoofddoek vanwege een geloofsovertuiging, maar die overtuiging is ook vrijheid. Dat wil ik graag concreet maken door het dragen van een hoofddoek. Dát is mijn uiting van vrijheid."

Toch heerst bij sommige mensen de opvatting dat geloven iets is voor thuis, achter de voordeur, en niet in het openbaar. "Deze mensen kennen de geschiedenis van het recht niet. De vrijheid van godsdienst is in de wet gekomen in een tijd dat er sprake was van een staatsgodsdienst. Iedereen mocht die buiten de deur belijden, maar wie een andere godsdienst had moest dat binnenshuis doen. Dat was oneerlijk. Toen werd de godsdienstvrijheid meer liberaal en mochten mensen hun geloof ook buitenshuis uiten."

Maar staat er in de grondwet ook niet iets over scheiding tussen kerk en staat? "Dat staat er niet heel expliciet in. Het gaat ook meer over organisatorische dingen, dat het hoofd van de staat zich niet mag bemoeien met aangelegenheden van de kerk en het hoofd van de kerk zich niet met staatsinrichting mag bemoeien. Maar dat is totaal niet relevant voor deze discussie."

Drammen? Ik snap dat mensen er zo over denken

Izet is niet bang dat haar actie moslima's juist van de wal in de sloot helpt, omdat die door sommigen juist wordt gezien als 'drammen' en het daardoor weerstand op zou kunnen roepen. "Ik snap dat mensen er zo over denken. Dat is een hele logische eerste emotionele reactie. Als er niet eerder over dit soort dingen wordt gesproken denken mensen dat je aan het drammen en provoceren bent. Maar ik wil het onderwerp alleen maar bespreekbaar maken."

De laatste jaren is er toch relatief veel aandacht voor moslims in de media? "Ja, maar niet hierover. Er is over dit onderwerp nooit eerder gediscussieerd of een debat gevoerd. Daarom houd ik mij er mee bezig."

De stelling dat ze had moeten weten dat een hoofddoek bij de politie niet mag, omdat dat nu eenmaal in de regels staat, wijst ze af. "Ik was 21 toen ik solliciteerde bij de politie. Ik zat toen tegenover twee politiemannen met minstens 20 jaar werkervaring. Zij wisten ook heel goed wat er in die gedragscode staat. Namelijk dat als je er niet uitkomt, het je vrij staat om juridische middelen in te zetten. En toch hebben ze mij aangenomen, want ze zagen kwaliteiten in mij. Dat speelde een grotere rol dan mijn uiterlijk."

De gedragscode verbiedt alle zichtbare uitingen, dus bijvoorbeeld ook keppeltjes of kruisjes. En grote Feyenoord tattoo's, bijvoorbeeld. "Ik vind dat zodra een uiting een verplichtend karakter heeft, zoals het jodendom, het christendom, het boedhisme, dat mensen niet beperkt mogen worden in die uiting. En die tattoo? Meer dan terecht, het gros van de collega's is Feyenoorder. Daar zijn ze trots op en dat mogen ze ook best uiten."

Een hoofddoek is geen Feyenoord tattoo

Toch is dat wel een verschil, vindt de politiemedewerkster. "Een Feyenoord tatoeage of een clubshawl vergelijken met een religieuze hoofddoek, dat vind ik een beetje scheef."

Maar hoe moet het dan in de praktijk, als er straks bijvoorbeeld weer een Turkse minister ongewenst wil spreken in Nederland? Kunnen agentes met een hoofddoek daar dan wel neutraal mee omgaan, is dat niet lastig? "Dat kun je ook zeggen van de Turkse collega's die de minister toen te woord hebben gestaan. Zij hebben de Nederlandse wet ook niet verlaten om haar van dienst te zijn. Ze hebben gewoon de wet gehandhaafd en haar op een respectvolle manier te woord gestaan en uitlegd hoe onze democratische rechtsstaat werkt. Dat is mijn Turkse collega's echt heel goed gelukt."

Boze tongen beweren dat de roep om aandacht van Sarah Izat een verkiezingsstunt is van de Rotterdamse politieke partij NIDA, die zich naar eigen zeggen"door de islam laat inspireren". Maar met die partij heeft ze helemaal niks te maken, zegt ze met nadruk. "Ik ben niet begeleid of gefinancierd door hen. Ze hebben mij ook niet geadviseerd. Ik heb geen idee hoe mensen daarbij komen. Ik houd mij afzijdig van politiek en sta ook niemand toe mijn zaak te gebruiken voor hun eigen belang. Dit is gewoon iets tussen mij en mijn werkgever. Dat wil ik graag zo goed en respectvol mogelijk afronden."

Wel zegt ze een keer foto's te hebben gemaakt voor NIDA. "Maar dat heb ik ook gedaan voor D66. Dat staat óók op mijn Facebook, maar daar hoor ik niemand over. Dat vind ik best wel vreemd, ja."

Of ze zich neerlegt bij het besluit van de korpsleiding en de minister wil ze donderdagavond nog niet zeggen. Ze zou bijvoorbeeld nog naar de rechter kunnen stappen. "Daarover overleg ik met mijn advocaat. Daar moeten we het nog even goed over hebben. Nee, daar ga ik nu echt nog niks over zeggen."