Van Bronckhorst gaat vrijdag praten met Kramer Michiel Kramer

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst gaat vrijdag in gesprek met Michiel Kramer. De wisselspeler at in de rust van het bekerduel met Heracles Almelo, door Feyenoord met 3-1 gewonnen, een broodje kroket. 'Ik zag de beelden na afloop," zegt Van Bronckhorst geïrriteerd.

'Daar ga ik met hem over praten. Daar horen jullie morgen (vrijdag) meer over tijdens de persconferentie. Het gesprek is daarvoor.' Feyenoord bereikte donderdag de kwartfinales van de KNVB-beker. PSV is de volgende tegenstander in de Kuip.