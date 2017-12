Licentiecommissie deelt Sparta in categorie 3 in

De licentiecommissie heeft Sparta Rotterdam in categorie 3 ingedeeld. Dat is de meest veilige categorie van de commissie. Daarmee behoort de ploeg tot de gezondste betaald voetbalorganisaties van Nederland.

Directeur Manfred Laros van Sparta is uiteraard blij met het nieuws. "Het laat zien dat de continuïteit van Sparta Rotterdam in de Eredivisie gewaarborgd is. Daarom is ons er alles aan gelegen om het komende halfjaar het Eredivisieschap veilig te stellen”, aldus Laros.