Feyenoord loot PSV in kwartfinales

Feyenoord heeft in de kwartfinales van de KNVB Beker PSV geloot. De Rotterdammers mogen in De Kuip aantreden tegen de huidige koploper van de Eredivisie.

Daarmee wordt de maand januari nog zwaarder dan hij al was. Feyenoord speelt ook al uitwedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht.

De laatste keer dat PSV en Feyenoord tegen elkaar speelden in de KNVB Beker, was in 2013. PSV won toen met 2-1. Dries Mertens en Mark van Bommel scoorden namens de Eindhovenaren en Graziano Pellè zette Feyenoord op het scorebord.