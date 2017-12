Van Bronckhorst: We halen ons niveau weer

Giovanni van Bronckhorst is na de met 3-1 gewonnen bekerwedstrijd tegen Heracles Almelo van donderdag tevreden met het spel van zijn ploeg. Vooral in de beginfase van de wedstrijd speelden de Rotterdammers uitstekend.

"Ik denk dat het niveau dat we halen eigenlijk een verlengde is van de wedstrijd van zondag (0-7 winst tegen Sparta Rotterdam, red.)", vertelt Van Bronckhorst aan RTV Rijnmond. "We spelen een hoog tempo, er is veel beweging en er is vertrouwen in de ploeg. Dat is ook een fase waarin we misschien meer dan twee keer moeten scoren."

"We halen ons niveau weer", vervolgt de oefenmeester. "Er zit heel veel voetbal in het team, dat zie je ook in de eerste 20 à 25 minuten. Maar die periode moeten we dan wel gebruiken om de wedstrijd af te maken. Dat hebben we niet gedaan en na de 2-1 werd het vertrouwen en het spel minder. Maar het is een bevestiging van het niveau dat we kunnen halen."