Concertpianist uit Pernis bouwt compleet LEGO-kerstdorp Het LEGO-kerstdorp Jeroen van Veen De vleugel gemaakt van LEGO

Hij bouwde al een complete vleugel van LEGO, maar nu heeft hij met zijn zoons, speciaal voor kerst, in twee weken tijd een dorp in wintersferen opgebouwd. Concertpianist en componist Jeroen van Veen uit Pernis is duidelijk een enorme LEGO-fan.

"Ik ben eigenlijk nooit gestopt met het spelen met LEGO. Op een gegeven moment kwam het idee om zelf iets te maken. En dat is nu wat je hier ziet," zegt de 48-jarige van Veen. Het kerstdorp bestaat uit een kermis-gedeelte met allerlei draaiende attracties. Daarnaast is er een centrum nagebouwd met verschillende winkels en huizen, met veel oog voor veel detail. "Wat dat betreft is het een soort compositie. In het begin heb je niets, en uiteindelijk komt er muziek uit. Je zou het een symfonie in LEGO-blokjes kunnen noemen," aldus de pianist. De LEGO-expositie is in Pernissimo in Pernis tot en met 3 januari gratis te bezichtigen tussen 16.00 en 18.00 uur.