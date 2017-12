Inbraakgolf teistert chique straat in Hellevoetsluis

Bij bewoners van Hellevoetsluis zit de schrik er goed in. Een inbraakgolf teistert al maanden de Courtine, een rustige, welgestelde straat in de gemeente met vooral vrijstaande huizen. In minstens vijftien woningen is al ingebroken.

"Er wordt hier enorm geplunderd", zegt Annemieke Dekkers, die slachtoffer werd van een inbraak. "Wij zijn zelf in februari geraakt. Dat was de start van een grote nachtmerrie. Het is zo erg dat dit in je huis kan gebeuren."

Ook bij de buren van Dekkers, de achterburen, straatgenoten en anderen in dezelfde wijk is ingebroken. "We zitten nu in december. Het vreselijke, onveilige gevoel wordt alleen maar erger. We worden elke keer door zo'n inbraak weer teruggegooid naar angst en onveiligheid."

Bij Dekkers kwamen de dieven via een raam op de derde verdieping binnen. "Daar sloegen ze hun slag. In acht minuten tijd is er geplunderd. De kluis, de omringende kasten. Ik wil niet in details treden: er is een hele kluis qua inhoud weg. Er lag heel veel in. Dat is gewoon allemaal weg."

Volgens Dekkers zijn de daders nergens bang voor. "De dieven maken overal dezelfde sporen: ronde gaten in kozijnen, blijkbaar tillen ze dan met een koevoet het kozijn eruit en laten ze zich niet afleiden door een alarm, want dat gaat gelijk aan."

Dekkers hoopt dat ze gepakt worden. "Zodat ze weten dat ze hier weg moeten blijven."