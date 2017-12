Rotterdam buiten top drie steden met meeste woninginbraken

Het aantal woninginbraken in Rotterdam neemt af. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars, dat vrijdag de Risicomonitor Woninginbraken 2017 publiceert.

Het aantal woninginbraken in heel Nederland stijgt juist, blijkt uit de cijfers. Maar in Rotterdam is die trend niet zichtbaar. Het aantal inbraken is hier ten opzichte van een jaar eerder juist gedaald.

In de provincie Zuid-Holland is het totale aantal inbraken juist wel toegenomen, met 2,3 procent.

Ook Dordrecht zag een lichte stijging van het aantal inbraken. In de top van de lijst staan geen andere gemeenten uit onze regio.

Eindhoven, Breda en Almere scoren het slechtst. Inwoners van Leiden en Amsterdam komen er veel beter van af. Daar komen de minste meldingen vandaan.

De cijfers gaan over 2016. In 2015 kregen de verzekeraars nog 61000 claims. In 2016 waren dat er dus meer, 64000. In de laatste week van dit jaar worden er nog veel inbraken verwacht. Rond kerst en oud en nieuw zijn dieven traditioneel volop actief, omdat veel mensen die dagen niet thuis zijn.