Geert Wilders presenteert nieuwe Rotterdamse lijsttrekker: Maurice Meeuwissen

Geert Wilders heeft vrijdagochtend een nieuwe lijsttrekker voor de komende Rotterdamse raadsverkiezingen gepresenteerd. Maurice Meeuwissen stond al op de lijst op nummer vier.

Meeuwissen werkt in de IT als business consultant en heeft ook in militaire dienst gezeten, blijkt uit zijn LinkedIn-profiel.

De PVV verving de vorige Rotterdamse lijsttrekker al na een dag. Géza Hegedüs werd bij de Essalam moskee door Geert Wilders gepresenteerd als het lokale boegbeeld van de partij.

De 54-jarige politiek onervaren Hegedüs werd echter na een dag van van de lijst gehaald, omdat hij in het verleden racistische uitspraken heeft gedaan en sympathieën had voor een Holocaust-ontkenner.

Wilders trok daarop het boetekleed aan. Hij beloofde een nieuwe kandidaat 'beter te zullen googelen'. "We hadden misschien niet alles kunnen vinden, maar wel meer dan we hebben gedaan", aldus Wilders.



De PVV heeft vrijdag ook bekend gemaakt op meer plekken in de regio Rijnmond mee te doen met de verkiezingen van 21 maart 2018. Naast Rotterdam zal de partij ook in de gemeentes Nissewaard en Dordrecht verkiesbaar zijn.

De kandidatenlijsten voor deze gemeenten worden later bekend gemaakt.