Nieuwe lijsttrekker PVV Rotterdam: asielzoekerscentrum dicht, zorg ouderen prioriteit

De nieuwe lijsttrekker van de PVV in Rotterdam, Maurice Meeuwissen, wil de Essalam moskee sluiten, het asielzoekerscentrum in de Beverwaard opheffen en de zorg voor ouderen beter maken.

"De islamitische ideologie moet worden teruggedrongen, vrouwen en homo's moeten altijd veilig over straat kunnen. Maar ook de zorg voor ouderen heeft mijn prioriteit. Ik ben erg gemotiveerd om me in te zetten."

Meeuwissen werd vrijdagochtend door Geert Wilders gepresenteerd als nieuwe lijsttrekker. Hij woont in Rotterdam. Volgens de partij woonde hij in West, Blijdorp, Kralingen en Rotterdam-Noord. Meeuwissen is hoogopgeleid. Hij is drs. ingenieur.

Wilders laat weten: "Met Maurice hebben we een kei als lijsttrekker. Niet lullen maar poetsen is zijn motto. Hij is enorm gedreven Rotterdam terug te geven aan de Rotterdammers. Ik heb er enorm veel vertrouwen in."