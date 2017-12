Deel dit artikel:











Jan de Jong in FC Rijnmond Jan de Jong

Jan de Jong is vandaag te gast in FC Rijnmond. De uitzending met de algemeen directeur van Feyenoord wordt om 14.30 uur opgenomen en is te volgen via het Facebook account van Rijnmond Sport. Daarin kan je ook vragen stellen aan De Jong.

Naast De Jong zal ook Geert den Ouden aanschuiven bij presentator Etienne Verhoeff. Uiteraard wordt de bekerloting besproken, net als de eerste anderhalve maand van De Jong op de werkvloer in De Kuip. Ook is er een reportage te zien met supporters, die verschillende ideeën hebben over waar de directeur zich als eerste op zou moeten richten. FC Rijnmond is dus om 14.30 uur live te zien via het Facebook account van Rijnmond Sport en vanaf ongeveer 17.15 uur op TV Rijnmond.