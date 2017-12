PVV doet ook mee in Dordrecht en Nissewaard

De PVV doet in onze regio op drie plekken mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Naast Rotterdam zal de partij ook deelnemen aan de verkiezingen in de gemeentes Nissewaard en Dordrecht, zo maakte de partij vrijdagochtend bekend.

De kandidatenlijsten voor deze gemeentes worden later bekendgemaakt. Vrijdag maakte PVV-leider Geert Wilders de nieuwe lijsttrekker voor de Rotterdamse raadsverkiezing bekend. De vorige Rotterdamse lijsttrekker werd na één dag al teruggetrokken .

In de gemeentes Hellevoetsluis, Schiedam en Vlaardingen is geprobeerd deel te nemen aan de verkiezingen van 21 maart maar dat is niet gelukt, laat Henk de Vree weten. "We hebben heel goed gezocht naar bruikbare, goede, betrouwbare mensen maar helaas is dat niet gelukt voor Vlaardingen, Schiedam en Hellevoetsluis."

In deze drie gemeenten behaalde de PVV bij de landelijke verkiezingen van afgelopen maart een goede uitslag. Maar onder de stemmers blijkt de animo heel laag om actief voor de partij te worden. "Het aantal mensen dat zich heeft aangemeld was heel gering en dan moet je de beslissing nemen om niet deel te nemen."

Volgens De Vree hebben meer partijen moeite met het vinden van kandidaten voor de lokale politiek. "Het is voor elke politieke partij heel problematisch om voldoende goede mensen te krijgen en dat geldt ook voor ons."

De partij van Wilders is komende gemeenteraadsverkiezingen in dertig gemeentes actief, vier jaar geleden was dat alleen nog in Den Haag en Almere. Naast Den Haag, Rotterdam, Nissewaard en Dordrecht doet de partij in Zuid-Holland ook mee in Zoetermeer.