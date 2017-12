Bischop: 'Kramer zien we niet meer in het shirt van Feyenoord'

Michiel Kramer heeft zijn laatste wedstrijd in het shirt van Feyenoord gespeeld. Dat denkt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop van RTV Rijnmond, naar aanleiding van de 'kroketgate' rondom de spits.

In de rust van de wedstrijd tegen Heracles liep Michiel Kramer rond op het veld, terwijl de reservespits een broodje kroket aan het eten was. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet na afloop van de wedstrijd al weten in gesprek te gaan met Kramer.

Volgens Sinclair Bischop kan er maar één uitkomst van dat gesprek zijn. "Michiel Kramer zien we niet meer in het shirt van Feyenoord. Dit gedrag is onprofessioneel en juist bij Feyenoord, waar ze hameren op het terugkeren van een topsportklimaat, kan dit niet getolereerd worden. Bovendien is het een bewuste provocatie, een ondermijning van het gezag van Van Bronckhorst."

Als Kramer daadwerkelijk vertrekt bij Feyenoord verwacht Bischop dat er een vervanger zal komen. "Het is bekend dat Feyenoord wil dat Van Persie terugkomt. Met oog op het programma in januari is dat geen overbodige luxe."