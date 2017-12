Deel dit artikel:











Kramer na kroket door Feyenoord uit de selectie gezet Michiel Kramer

Michiel Kramer is door Feyenoord uit de selectie van het eerste elftal gezet. De spits wordt bestraft voor zijn gedrag in de wedstrijd tegen Heracles, waarin hij tijdens het duel een broodje kroket aan het eten was.

"Deze actie van Michiel is onprofessioneel en wat ons betreft ontoelaatbaar. Dit gedrag past niet binnen het topsportklimaat dat wij bij Feyenoord hebben en binnen de voorbeeldfunctie die onze spelers hebben," zegt technisch directeur Martin van Geel in een statement op de website van Feyenoord. De reservespits van Feyenoord is door de club ook bestraft met een boete. Hij mag niet meetrainen in de aanloop richting de laatste competitiewedstrijd van 2017, tegen Roda JC. Ook bij die wedstrijd behoort hij niet bij de wedstrijdselectie. Lees hier de reacties op de opmerkelijke actie van Kramer en het antwoord op de vraag 'hoe ongezond is een broodje kroket?'