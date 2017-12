Deel dit artikel:











Bogarde vrijdag hoofdtrainer Jong Ajax Bogarde en Reiziger

Rotterdammer Winston Bogarde is vrijdag de hoofdtrainer van Jong Ajax in de competitiewedstrijd tegen FC Volendam. De assistent schuift tijdelijk door naar de positie van Michael Reiziger, die door Ajax is doogeschoven naar interim-trainer van het eerste elftal.

Reiziger, die vorig seizoen nog assistent-trainer was bij Sparta, zit zondag bij Ajax op de bank als eindverantwoordelijke na het ontslag van Marcel Keizer. Bogarde zal zondag als assistent Reiziger bijstaan in De ArenA. Bogarde begon zijn voetballoopbaan bij Alexandria' 66 en speelde in het betaalde voetbal voor SVV, Sparta en Excelsior.