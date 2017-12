Depot Boijmans vertraagd ondanks goede fundering

Nu nog een bouwput, in 2020 open.

Positief. Dat zijn de uitslagen van de testen van de nieuwe fundering van het openbare depot van Museum Boijmans Van Beuningen. Hoewel de fundering nu is goedgekeurd, duren de werkzaamheden een half jaar langer dan gepland.

In het Museumpark zijn de afgelopen tijd 275 palen de grond geslagen, die elk 25 meter lang zijn. De afgelopen weken werd gekeken of die het grote gebouw wel kunnen dragen.

Risico

Het leek erop dat de palen krom waren gaan staan. "De grond beweegt hier, waardoor de palen kunnen verschuiven", legt Henk Lensink van bouwbedrijf BAM uit.

Volgens hem is het risico dat de palen zo krom komen te staan dat ze breken. Het bouwbedrijf nam daarom het zekere voor het onzekere en voerde meerdere testen uit.

Daaruit blijkt nu dat de fundering in orde is. "Er zijn geen palen gebroken, verplaatst of verzakt. Alle palen kunnen de draagkracht aan die ze moeten dragen", aldus Lensink.

Testen

Toch loopt de bouw vertraging op. Het gaat 28 weken langer duren om het depot in het Museumpark te bouwen. Het gebouw gaat in het najaar van 2020 open.

De financiële gevolgen van deze vertraging worden nog onderzocht. In januari wordt duidelijk hoeveel de vertraging kost en wie de extra kosten gaat betalen.

BAM heeft nu de testen betaald, maar een mediator bepaalt later hoe de kosten moeten worden verdeeld.

Ruimtetekort

Het Depot Boijmans Van Beuningen is een oplossing voor het ruimtetekort waar Boijmans mee kampt. Het museum heeft meer dan 70 duizend kunststukken. Slechts een deel van de collectie kan tentoongesteld worden. Omdat het museum dat zonde vindt, is het openbare depotgebouw bedacht.

Het moet het eerste toegankelijke depot in de wereld zijn. Het is de bedoeling dat het publiek in het depot niet alleen kunst kan bekijken, maar ook kan zien hoe restauraties en onderzoeken worden uitgevoerd. Ook kunnen particuliere kunstverzamelaars er hun kunst onderbrengen.

Tegenstanders

Het Erasmus MC, de Vrienden van het Park Stichting en andere tegenstanders spanden nog wel een zaak aan om het huidige bestemmingsplan van tafel te krijgen. Dat is slechts voor een deel gelukt. Boijmans moest het bestemmingsplan deels aanpassen, maar kreeg daarna groen licht.

Het Collectiegebouw is ontworpen door het architectenbureau MVRDV, het bureau dat ook de Markthal ontwierp. Het depot moet net zo'n eyecatcher worden als de overdekte markt.