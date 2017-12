Rotterdam Unlimited verhuist vanwege verbouwing Coolsingel

De straatparade van het Zomercarnaval krijgt komende zomer een nieuwe route. Vanwege de opknapbeurt van de Coolsingel kan de stoet daar niet meer overheen. Ook de podia op Hofplein en Schouwburgplein krijgen tijdelijk een andere plek.

"We beginnen volgend jaar op de Blaak en we eindigen op de Parkkade", zegt Guus Dutrieux, organisator van Rotterdam Unlimited, het festival waar ook het Zomercarnaval deel van uitmaakt. "Op de Parkkade, tussen de fietserstunnel en de Ballentent, komen vier podia, met een hoofdpodium op pontons in de Maas."

Niet veilig

Terug naar oude plek

"Natuurlijk is het jammer dat we de route moeten aanpassen", zegt Dutrieux. "De straatparade hoort op de Coolsingel. Maar met de verbouwingswerkzaamheden is het niet veilig om met zulke grote aantallen bezoekers de Coolsingel op te gaan. En omdat de podia moeten aansluiten op de route, hebben we besloten om ook het podium op het Hofplein ook te verplaatsen."Als de Coolsingel af is, keert het festival terug naar zijn oude plek. "De gemeente heeft ons, met de organisaties van de marathon en de Roparun, betrokken bij de plannen voor de nieuwe Coolsingel", besluit Dutrieux. "Het wordt een prachtige plek voor grote evenementen. We vinden het jammer dat we de komende drie jaar even moeten behelpen, maar we krijgen er een prachtige Coolsingel voor terug."

Nieuwe route

De nieuwe route van de straatparade voert van de Blaak naar de Witte de Withstraat, via de Karel Doormanstraat naar het Schouwburgplein. Vanaf daar gaat het over de Mauritsweg, via de Nieuwe Binnenweg en de G.J. de Jonghweg naar de Parkkade.