Roep 'Kramer' en krijg een broodje kroket

'Kroketten Kramer', 'een broodje Kramer', de 'kroket-rel' rond Feyenoordspeler Michiel Kramer wordt op sociale media niet zo serieus genomen. De voetballer at tijdens de rust van de wedstrijd Feyenoord - Heracles op het veld een broodje kroket. Schandalig vindt de één, geniaal vindt een ander.

'Kroketgate' gaat niet over fout vlees, niet over de toename van obesitas, maar over een Feyenoordspeler die in de rust een broodje kroket eet. "Waar maken we ons druk om", vinden ze bij Kwalitaria Nieuwveld.

Wie vandaag in Nieuwveld 'Michiel Kramer' roept, krijgt gratis een broodje kroket van de snackbar in Hoogvliet, zo is te lezen op Facebook.



De provocatie van Kramer is niet onbestraft gebleven. De profspeler is uit de selectie van het eerste elftal gezet en heeft een boete gekregen. Toch is niet iedereen op Twitter onder de indruk van de kroket, als Kramer echt een statement had willen maken, had hij wel een kapsalon gegeten...



Ongezond

De Feyenoordspeler is gestraft omdat het eten van een broodje kroket niet past bij het topsportklimaat van Feyenoord en omdat het niet past bij de voorbeeldfunctie van spelers. Maar hoe ongezond is een broodje kroket nou?

Emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan schreef tien jaar geleden nog een artikel in de Volkskrant over de kroket. De kroket is ten onrechte het symbool van slecht eten, zei Katan.

"Een topsporter is ook maar een mens en iedereen mag eens snoepen, zeker als gezond voedingspatroon met groenten en fruit de basis is", zegt diëtiste Laura van der Linden.

Toch noemt zij het broodje kroket eten 'niet handig'. "Als voetballer heb je explosieve kracht nodig en dus snelle koolhydraten. Dat witte broodje was dus wel een goeie, maar de vetten van kroket vertragen die snelheid weer."

Veel Feyenoordfans hebben vooral één brandende vraag naar aanleiding van 'kroketgate': hoe kwam Kramer zo snel aan dat broodje kroket? Zij willen allemaal ook wel zo snel aan een tussendoortje komen bij wedstrijden.



OPEN Rotterdam bracht broodjes kroket rond op de redacties van OPEN en RTV Rijnmond. Dat was een mooie aanleiding om het over #kroketgate te hebben.