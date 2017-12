Nieuwe tegenslag Hoekse Lijn: grond weggezakt

Langs de Hoekse Lijn bij Vlaardingen is door waterproblemen de grond verschoven en is het talud verzakt.

De problemen zijn ontstaan bij de Industrieweg tussen de Van Beethovensingel en de Marathonweg. Waar het water vandaan komt, is nog onbekend.

"Het kan regenwater zijn of een lek in een waterleiding, maar we zijn nog op zoek naar de oorzaak", laat een woordvoerder van de projectleider weten.

Om te voorkomen dat de grond nog verder verzakt en meer schade ontstaat, zijn buizen in de naastgelegen sloot gelegd zodat de sloot gedempt is. Dit moeten de grond tegenhouden totdat de problemen zijn opgelost.

'Geen extra vertraging'

Volgens de woordvoerder zorgen de waterproblemen niet voor nog meer vertraging van de Hoekse Lijn. Onlangs werd duidelijk dat de oplevering van de metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland voor de tweede keer is uitgesteld

De metro zou eigenlijk al in september rijden, maar door meerdere problemen is de planning nu verschoven naar eind 2018.