Malacia: 'Mooi dat je zo wordt gewaardeerd'

Tyrell Malacia staat de laatste wedstrijden door blessureleed op de linksbackpositie bij Feyenoord. De tiener doet het goed en wordt zelfs al toegezongen door het publiek van Feyenoord. "Je voelt dat wel, het geeft je extra vertrouwen. Mooi dat je zo gewaardeerd wordt."

Ook tegen Roda JC, in de laatste wedstrijd voor de winterstop, staat Malacia links achterin. Hoe zijn rol eruit ziet in 2018 weet hij niet. "Nee, daar hebben wij niet over gesproken. Dat zien we dan wel. We kijken na het trainingskamp wat er gaat gebeuren."

Feyenoord - Roda JC begint zondag om 16.45 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.