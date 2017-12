Van Bronckhorst over Kramer: 'Ruimte voor vertrek is er'

Michiel Kramer kan in de winterstop uitkijken naar een nieuwe club. "Die ruimte is er, om uit elkaar te gaan," zegt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens de wekelijkse persconferentie. "Dat weet hij, al een aantal dagen. We gaan in januari kijken of dat lukt."

Van Bronckhorst baalt van het voorval donderdagavond in de Kuip in de rust van Feyenoord - Heracles Almelo. De wisselspeler at een broodje kroket. De trainer heeft met Kramer gesproken. "Ik begrijp het niet. Hij dacht niet na, zei hij. Ik zit zelf ook met vragen, hoe het komt dat hij met een broodje kroket op het veld staat. Weet je, Michiel is een goed mens, fijn om mee te werken. We hebben ook gebotst met elkaar, over zijn arbeid en acties die hij maakt. Maar dit rijmt (kroket eten in rust, red.) niet met hoe ik topsport zie."

"Hij heeft de club niet goed vertegenwoordigd. Dit willen wij niet uitstralen als club," aldus Van Bronckhorst. De trainer weet niet of hij in het duel van zondag tegen Roda JC kan beschikken over Karim El Ahmadi en Jeremiah St. Juste, die tegen Heracles geblesseerd uitvielen. Steven Berghuis is wel inzetbaar. "Hij kreeg een tik op zijn hoofd, maar is geen probleem voor zondag."

Nicolai Jorgensen is ook beschikbaar zondag tegen Roda JC. Of hij speelt is nog onduidelijk.